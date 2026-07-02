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AGENDA · Montmerle-sur-Saône

Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône

lundi 3 août 2026 · Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parc de la Batellerie
Ville
01090 Montmerle-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Montmerle-sur-Saône

Concours de pétanque

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Venez nombreux au concours de pétanque organisé par la Confrérie des Chevaliers des Minimes !
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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 74 27 61  jp.maillard@gmail.com

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English :

Come one, come all to the pétanque competition organized by the Confrérie des Chevaliers des Minimes!

L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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