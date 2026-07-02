Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône
lundi 3 août 2026 · Montmerle-sur-Saône
Informations pratiques
Montmerle-sur-Saône
Concours de pétanque
Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Venez nombreux au concours de pétanque organisé par la Confrérie des Chevaliers des Minimes !
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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 74 27 61 jp.maillard@gmail.com
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English :
Come one, come all to the pétanque competition organized by the Confrérie des Chevaliers des Minimes!
L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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