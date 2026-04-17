Apéro concert de l’été Danse Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Apéro concert de l’été Danse

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

le concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les vendredis c’est musique et tapas au Pêle-Mêle pour l’été ! Venez danser lors d’une soirée rumba, soukous congolaise et bikutsi camerounaise, une musique rythmique, sauvage et irrésistiblement chaloupée.

.

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fridays are all about music and tapas at Pêle-Mêle this summer! Come and dance to an evening of rumba, Congolese soukous and Cameroonian bikutsi, a rhythmic, wild and irresistibly swaying music.

L’événement Apéro concert de l’été Danse Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre