Apéro concert de l’été Rock Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Apéro concert de l’été Rock Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône vendredi 28 août 2026.
Montmerle-sur-Saône
Apéro concert de l’été Rock
Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 12 – 12 – EUR
le concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Les vendredis c’est musique et tapas au Pêle-Mêle pour l’été ! Venez écouter une soirée post-rock aux éclairs orageux et aux mots en tension, entre énergie convulsive, douceur lascive et poésie abrasive.
.
Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fridays are all about music and tapas at Pêle-Mêle this summer! Come and listen to a post-rock evening of stormy lightning and tense words, between convulsive energy, lascivious sweetness and abrasive poetry.
L’événement Apéro concert de l’été Rock Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre