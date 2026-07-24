Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Feu d’artifice

Bords de Saône Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

La commune de Montmerle-sur-Saône vous attend pour célébrer le 14 juillet, le 4 septembre avec son traditionnel feu d’artifice !

.

Bords de Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 35 56 contact@mairie-montmerle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Montmerle-sur-Saône invites you to celebrate July 14 and September 4 with its traditional fireworks display!

L’événement Feu d’artifice Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre