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AGENDA · Montmerle-sur-Saône

Feu d’artifice Montmerle-sur-Saône

vendredi 4 septembre 2026 · Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Bords de Saône
Ville
01090 Montmerle-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Montmerle-sur-Saône

Feu d’artifice

Bords de Saône Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :
2026-09-04

La commune de Montmerle-sur-Saône vous attend pour célébrer le 14 juillet, le 4 septembre avec son traditionnel feu d’artifice !
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Bords de Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 35 56  contact@mairie-montmerle.fr

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English :

The town of Montmerle-sur-Saône invites you to celebrate July 14 and September 4 with its traditional fireworks display!

L’événement Feu d’artifice Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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