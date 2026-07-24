Feu d’artifice Montmerle-sur-Saône
vendredi 4 septembre 2026 · Montmerle-sur-Saône
Informations pratiques
Montmerle-sur-Saône
Feu d’artifice
Bords de Saône Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-04 23:00:00
Date(s) :
2026-09-04
La commune de Montmerle-sur-Saône vous attend pour célébrer le 14 juillet, le 4 septembre avec son traditionnel feu d’artifice !
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Bords de Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 35 56 contact@mairie-montmerle.fr
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English :
The town of Montmerle-sur-Saône invites you to celebrate July 14 and September 4 with its traditional fireworks display!
L’événement Feu d’artifice Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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