Visite libre de la Tour des Minimes Site des Minimes Montmerle-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Site des Minimes · Montmerle-sur-Saône
Informations pratiques
Montmerle-sur-Saône
Visite libre de la Tour des Minimes
Site des Minimes Chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Haute de 20 mètres, cette tour cylindrique en briques, construite au 19ᵉ siècle, est accessible par un escalier de 87 marches.
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Site des Minimes Chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 contact@mairie-montmerle.fr
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English :
Standing 20 meters tall, this cylindrical brick tower, built in the 19th century, is accessible via a staircase with 87 steps.
L’événement Visite libre de la Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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