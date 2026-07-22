Visite libre de la Tour des Minimes Site des Minimes Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Visite libre de la Tour des Minimes

Site des Minimes Chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Haute de 20 mètres, cette tour cylindrique en briques, construite au 19ᵉ siècle, est accessible par un escalier de 87 marches.

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Site des Minimes Chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 contact@mairie-montmerle.fr

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English :

Standing 20 meters tall, this cylindrical brick tower, built in the 19th century, is accessible via a staircase with 87 steps.

L’événement Visite libre de la Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre