419ème Foire de Montmerle Montmerle-sur-Saône
419ème Foire de Montmerle Montmerle-sur-Saône vendredi 4 septembre 2026.
Montmerle-sur-Saône
419ème Foire de Montmerle
Centre village Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
Fête traditionnelle proposant des spectacles, animations, exposants et restauration tout au long du week-end !
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Centre village Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 35 56 contact@mairie-montmerle.fr
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English : Fair of Montmerle
Traditional festival with shows, entertainment, exhibitors and restaurants all weekend long
L’événement 419ème Foire de Montmerle Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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