Montmerle-sur-Saône

419ème Foire de Montmerle

Centre village Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

Fête traditionnelle proposant des spectacles, animations, exposants et restauration tout au long du week-end !

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Centre village Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 35 56 contact@mairie-montmerle.fr

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English : Fair of Montmerle

Traditional festival with shows, entertainment, exhibitors and restaurants all weekend long

L’événement 419ème Foire de Montmerle Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre