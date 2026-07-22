Histoire de la vigne des Minimes de Montmerle-sur-Saône Tour des Minimes Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Histoire de la vigne des Minimes de Montmerle-sur-Saône

Tour des Minimes Parc des Minimes Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Montmerle-sur-Saône fût autrefois un village où la population vivait de la viticulture sur de petites exploitations. Un demi-siècle plus tard, en 2004, une association décide de faire renaître la vigne sur la colline des Minimes.

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Tour des Minimes Parc des Minimes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 74 27 61 jp.maillard01@gmail.com

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English :

Montmerle-sur-Saône was once a village where the residents made their living from viticulture on small farms. Half a century later, in 2004, an association decided to revive viticulture on the Minimes hill.

L’événement Histoire de la vigne des Minimes de Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre