Réalisation d’hôtels à insectes Montmerle-sur-Saône
Réalisation d’hôtels à insectes Montmerle-sur-Saône mercredi 15 juillet 2026.
Montmerle-sur-Saône
Réalisation d’hôtels à insectes
Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
En partenariat avec Naturama réalisation d’un hôtel à insectes géant avec installation sur place et confection de formats réduits pour les participants. Sur inscription, limité à 20 pers.
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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org
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English :
In partnership with Naturama: creation of a giant insect hotel, with on-site installation and preparation of smaller versions for participants. Registration required, limited to 20 people.
L’événement Réalisation d’hôtels à insectes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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