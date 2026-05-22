Montmerle-sur-Saône

Réalisation d’hôtels à insectes

Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En partenariat avec Naturama réalisation d’un hôtel à insectes géant avec installation sur place et confection de formats réduits pour les participants. Sur inscription, limité à 20 pers.

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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org

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English :

In partnership with Naturama: creation of a giant insect hotel, with on-site installation and preparation of smaller versions for participants. Registration required, limited to 20 people.

L’événement Réalisation d’hôtels à insectes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre