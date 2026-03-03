35ème Tournoi International de Basket Ball U20 Féminin Gymnase Saint-Roch Bourg-en-Bresse

35ème Tournoi International de Basket Ball U20 Féminin

Gymnase Saint-Roch 20 Rue Charles Démia Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

35 ème Tournoi International de Basket Féminin U20 de la Ville de Bourg-en-Bresse organisé par le Groupe Sportif Carriat.

+33 6 81 19 55 34 gscarriat01@gmail.com

English : 35th International U20 Women’s Basketball Tournament

35th Bourg-en-Bresse International U20 Women’s Basketball Tournament organized by the Groupe Sportif Carriat.

