Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisée Arboys en Bugey
Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisée Arboys en Bugey dimanche 14 juin 2026.
Arboys en Bugey
Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie
Salle PreyBoisée Saint-Bois Arboys en Bugey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association Archéologie Préhistorique entre Saône vous accueille pour une série d’ateliers participatifs !
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Salle PreyBoisée Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asso.apsr@gmail.com
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English : Family Prehistory Workshops European Archaeology Days
The Archéologie Préhistorique entre Saône association invites you to a series of hands-on workshops!
L’événement Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
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