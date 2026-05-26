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Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisée Arboys en Bugey

Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisée Arboys en Bugey dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle PreyBoisée

Adresse : Saint-Bois

Ville : 01300 Arboys en Bugey

Département : Ain

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arboys en Bugey

Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie

Salle PreyBoisée Saint-Bois Arboys en Bugey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :
2026-06-14

L’association Archéologie Préhistorique entre Saône vous accueille pour une série d’ateliers participatifs !
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Salle PreyBoisée Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   asso.apsr@gmail.com

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English : Family Prehistory Workshops European Archaeology Days

The Archéologie Préhistorique entre Saône association invites you to a series of hands-on workshops!

L’événement Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

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