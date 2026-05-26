Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisée Arboys en Bugey

Arboys en Bugey

Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie

Salle PreyBoisée Saint-Bois Arboys en Bugey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association Archéologie Préhistorique entre Saône vous accueille pour une série d’ateliers participatifs !

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Salle PreyBoisée Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asso.apsr@gmail.com

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English : Family Prehistory Workshops European Archaeology Days

The Archéologie Préhistorique entre Saône association invites you to a series of hands-on workshops!

L’événement Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier