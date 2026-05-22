Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey
Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey dimanche 14 juin 2026.
Arboys en Bugey
Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie
Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Découverte du site archéologique de Thoys II et présentation des deux dernières campagnes de fouilles.
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Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asso.apsr@gmail.com
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English : Tour of the Thoys II Site (Arboys-en-Bugey) European Archaeology Days
A tour of the Thoys II archaeological site and a presentation of the last two excavation campaigns.
L’événement Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
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