Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey

Arboys en Bugey

Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie

Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Découverte du site archéologique de Thoys II et présentation des deux dernières campagnes de fouilles.

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Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asso.apsr@gmail.com

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English : Tour of the Thoys II Site (Arboys-en-Bugey) European Archaeology Days

A tour of the Thoys II archaeological site and a presentation of the last two excavation campaigns.

L’événement Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier