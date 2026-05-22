Conférence L’abri de Thoys II à Arboys-en-Bugey bilan de deux années de recherches Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey

Arboys en Bugey

Conférence L’abri de Thoys II à Arboys-en-Bugey bilan de deux années de recherches Journées Européennes de l’Archéologie

Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 15:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Fouillé une première fois par l’archéologue amateur Jean Reymond entre 1962 et 1964, puis par Robert Vilain de 1976 à 1988, le site de l’abri de Thoys II, à Arboys-en-Bugey, a révélé des traces d’occupations humaines multiples au fil de la Préhistoire.

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Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asso.apsr@gmail.com

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English : Lecture: “The Thoys II Shelter at Arboys-en-Bugey: A Review of Two Years of Research” European Archaeology Days

First excavated by amateur archaeologist Jean Reymond between 1962 and 1964, and then by Robert Vilain from 1976 to 1988, the Thoys II rock-shelter site in Arboys-en-Bugey has revealed evidence of multiple human occupations throughout prehistory.

L’événement Conférence L’abri de Thoys II à Arboys-en-Bugey bilan de deux années de recherches Journées Européennes de l’Archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier