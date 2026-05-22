Exposition sur la Préhistoire dans l’Ain et le Jura méridional Journées européennes de l’archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey
Exposition sur la Préhistoire dans l’Ain et le Jura méridional Journées européennes de l’archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey samedi 13 juin 2026.
Arboys en Bugey
Exposition sur la Préhistoire dans l’Ain et le Jura méridional Journées européennes de l’archéologie
Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Le département de l’Ain et le Jura méridional constituent aujourd’hui un secteur majeur pour la connaissance des peuplements préhistoriques.
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Salle PreyBoisé Saint-Bois Arboys en Bugey 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asso.apsr@gmail.com
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English : Exhibition on Prehistory in the Ain and Southern Jura Regions European Archaeology Days
The Ain department and southern Jura are now a key area for understanding prehistoric settlements.
L’événement Exposition sur la Préhistoire dans l’Ain et le Jura méridional Journées européennes de l’archéologie Arboys en Bugey a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier