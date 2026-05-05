Dods world tour Aquafolies Parc Aquatique Aquafolies La Plaine Tonique Malafretaz

Malafretaz

Dods world tour Aquafolies

Parc Aquatique Aquafolies La Plaine Tonique 599 route d’Etrez Malafretaz Ain

Tarif : 5.2 – 5.2 – 5.2 EUR

tarif d’entrée de la base de loisirs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Aquafolies accueille le 20 juin l’unique étape française du Championnat du Monde de Døds Diving.

Plongeons extrêmes depuis l’Xtrem Tower, show spectaculaire, DJ set et ambiance estivale au cœur de La Plaine Tonique.

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Parc Aquatique Aquafolies La Plaine Tonique 599 route d’Etrez Malafretaz 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 48 05 13 contact.dods01@gmail.com

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English :

On June 20, Aquafolies hosts the only French leg of the Døds Diving World Championship.

Extreme dives from the Xtrem Tower, spectacular show, DJ set and summer atmosphere in the heart of La Plaine Tonique.

L’événement Dods world tour Aquafolies Malafretaz a été mis à jour le 2026-05-05 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme