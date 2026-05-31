CONCERT : Les larmes & la grâce, Eglise de Bouligneux, Bouligneux

CONCERT : Les larmes & la grâce Vendredi 19 juin, 20h30 Eglise de Bouligneux Ain

Tarif : 25 € ; Gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

CONCERT : Les larmes & la grâce

autour des Membra Jesu Nostri de Buxtehude

Concert annuel de musique baroque proposé au sein de l’église de Bouligneux

par le Choeur du Concert de l’Hostel Dieu

(direction : Clément Brun)

Eglise de Bouligneux Place de l’Eglise 01330 Bouligneux Bouligneux 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0675388584 »}, {« type »: « email », « value »: « areb-angeniere@wanadoo.fr »}]

autour des Membra Jesu Nostri de Buxtehude concert musique baroque

AREB