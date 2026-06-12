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Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne samedi 20 juin 2026.

Adresse : Local foot

Ville : 01140 Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Département : Ain

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Concours de pétanque

Local foot Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez passer un moment convivial !
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Local foot Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   537224@laurafoot.net

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Come and have a great time!

L’événement Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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