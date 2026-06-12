Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Concours de pétanque

Local foot Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez passer un moment convivial !

.

Local foot Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 537224@laurafoot.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a great time!

L’événement Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre