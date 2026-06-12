Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne samedi 20 juin 2026.
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Concours de pétanque
Local foot Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez passer un moment convivial !
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Local foot Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 537224@laurafoot.net
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Come and have a great time!
L’événement Concours de pétanque Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre