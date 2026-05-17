Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Visite commentée du Moulin de Tallard

389 chemin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Situé sur la rivière de la Chalaronne, le moulin datant de 1374 fonctionne avec 2 roues. Venez découvrir l’exposition de matériel ancien et de vieux jouets à la suite de la visite.

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389 chemin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

Located on the Chalaronne river, the mill dates back to 1374 and operates with 2 wheels. Come and discover the exhibition of old equipment and toys following the tour.

L’événement Visite commentée du Moulin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre