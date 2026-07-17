Visite commentée du Moulin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Visite commentée du Moulin de Tallard
389 Chemin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Moulin datant de 1374, avec 2 roues en fonctionnement. Exposition de matériel ancien et de vieux jouets.
Démonstration fabrication de farine.
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389 Chemin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
A mill dating back to 1374, with two working waterwheels. Exhibition of antique equipment and old toys.
Demonstration: flour milling.
L’événement Visite commentée du Moulin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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