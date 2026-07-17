Visite commentée de la chapelle Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Visite commentée de la chapelle Saint-Blaise
Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Bénie le 24 novembre 1959, cette chapelle est une propriété communale. Elle conserve de superbes linteaux sculptés, trois angelots et une couronne en fonte.
Durée de la visite 15 min
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Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 24 01 18 mairie@ste01.fr
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English :
Consecrated on November 24, 1959, this chapel is owned by the municipality. It features superb carved lintels, three cherubs, and a cast-iron crown.
Duration of the visit: 15 min
L’événement Visite commentée de la chapelle Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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