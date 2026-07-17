Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Visite commentée de la chapelle Saint-Blaise

Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bénie le 24 novembre 1959, cette chapelle est une propriété communale. Elle conserve de superbes linteaux sculptés, trois angelots et une couronne en fonte.

Durée de la visite 15 min

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Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 24 01 18 mairie@ste01.fr

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English :

Consecrated on November 24, 1959, this chapel is owned by the municipality. It features superb carved lintels, three cherubs, and a cast-iron crown.

Duration of the visit: 15 min

L’événement Visite commentée de la chapelle Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre