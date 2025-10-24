Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Fête de la Bière

Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez célébrer la fête de la bière à St-Étienne-sur-Chalaronne !

.

Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 91 73 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the Fête de la bière in St-Étienne-sur-Chalaronne!

L’événement Fête de la Bière Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre