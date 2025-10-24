AGENDA · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Fête de la Bière Saint-Étienne-sur-Chalaronne
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Fête de la Bière
Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez célébrer la fête de la bière à St-Étienne-sur-Chalaronne !
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Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 91 73 26
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English :
Come and celebrate the Fête de la bière in St-Étienne-sur-Chalaronne!
L’événement Fête de la Bière Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre