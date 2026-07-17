Visite commentée de l’église Saint-Étienne Saint-Étienne-sur-Chalaronne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Visite commentée de l’église Saint-Étienne
Place des combattants Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Située dans le bas du vallon près de la Chalaronne, l’église se caractérise par une même toiture arrêtée sur une corniche à la lyonnaise qui couvre la triple nef, le chœur, les chapelles et l’accès au beffroi devant le clocher.
Durée de la visite 30 min
.
Place des combattants Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 24 01 18 mairie@ste01.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Located at the bottom of the valley near the Chalaronne River, the church is characterized by a single roof supported by a Lyon-style cornice that covers the triple nave, the choir, the chapels, and the entrance to the belfry in front of the bell tower.
Duration of the visit: 30 min
L’événement Visite commentée de l’église Saint-Étienne Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Saint-Étienne-sur-Chalaronne (Ain)
- Fête de la Bière Saint-Étienne-sur-Chalaronne 12 septembre 2026
- Visite commentée du Moulin de Tallard Saint-Étienne-sur-Chalaronne 19 septembre 2026
- Visite commentée de la chapelle Saint-Blaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne 19 septembre 2026