Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Visite commentée de l’église Saint-Étienne

Place des combattants Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Située dans le bas du vallon près de la Chalaronne, l’église se caractérise par une même toiture arrêtée sur une corniche à la lyonnaise qui couvre la triple nef, le chœur, les chapelles et l’accès au beffroi devant le clocher.

Durée de la visite 30 min

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Place des combattants Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 24 01 18 mairie@ste01.fr

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English :

Located at the bottom of the valley near the Chalaronne River, the church is characterized by a single roof supported by a Lyon-style cornice that covers the triple nave, the choir, the chapels, and the entrance to the belfry in front of the bell tower.

Duration of the visit: 30 min

L’événement Visite commentée de l’église Saint-Étienne Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre