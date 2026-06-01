Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Animations pêche et vente à emporter

Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Gaule Stéphanoise vous propose une animation pêche et une vente à emporter !

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Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 04 60 91 lagaulestephanoise@gmail.com

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English :

La Gaule Stéphanoise offers you fishing activities and take-away sales!

L’événement Animations pêche et vente à emporter Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre