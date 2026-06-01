Animations pêche et vente à emporter Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Animations pêche et vente à emporter Saint-Étienne-sur-Chalaronne dimanche 28 juin 2026.
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Animations pêche et vente à emporter
Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La Gaule Stéphanoise vous propose une animation pêche et une vente à emporter !
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Salle des fêtes Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 04 60 91 lagaulestephanoise@gmail.com
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English :
La Gaule Stéphanoise offers you fishing activities and take-away sales!
L’événement Animations pêche et vente à emporter Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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