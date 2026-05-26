Fête du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Fête du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne vendredi 12 juin 2026.
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Fête du village
Salle des fêtes Centre du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Le comité des fêtes organise la fête du village, venez nombreux !
.
Salle des fêtes Centre du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 83 92 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The village fête is organized by the Comité des fêtes, so come one, come all!
L’événement Fête du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre