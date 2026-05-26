Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Fête du village

Salle des fêtes Centre du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Le comité des fêtes organise la fête du village, venez nombreux !

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Salle des fêtes Centre du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 83 92 05

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English :

The village fête is organized by the Comité des fêtes, so come one, come all!

L’événement Fête du village Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre