Pétanque en doublette des seniors rue de la Dombes Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Pétanque en doublette des seniors

rue de la Dombes Stade municipal Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pétanque en doublette pour les seniors avec inscriptions sur place, début des parties à 14h00. Buvette et snacks disponibles sur place.

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rue de la Dombes Stade municipal Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 39 86 63 537224@laurafoot.net

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English :

Pétanque doubles for seniors with on-site registration, games start at 2:00 pm. Snacks and refreshments available on site.

L’événement Pétanque en doublette des seniors Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Val de Saône Centre