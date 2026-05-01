Pétanque en doublette des seniors rue de la Dombes Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Pétanque en doublette des seniors rue de la Dombes Saint-Étienne-sur-Chalaronne samedi 30 mai 2026.
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Pétanque en doublette des seniors
rue de la Dombes Stade municipal Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : 12 – 12 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pétanque en doublette pour les seniors avec inscriptions sur place, début des parties à 14h00. Buvette et snacks disponibles sur place.
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rue de la Dombes Stade municipal Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 39 86 63 537224@laurafoot.net
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English :
Pétanque doubles for seniors with on-site registration, games start at 2:00 pm. Snacks and refreshments available on site.
L’événement Pétanque en doublette des seniors Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Val de Saône Centre