CONFÉRENCE : 900 ans de mythes autour des Templiers, Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain, Chazey-sur-Ain

CONFÉRENCE : 900 ans de mythes autour des Templiers Samedi 20 juin, 18h00 Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

CONFÉRENCE : 900 ans de mythes autour des Templiers

Trésors, secrets et dérives idéologiques,

par Florian Besson, docteur en histoire médiévale

Sur son bûcher, Jacques de Molay aurait maudit les Capétiens, précipitant la fin de leur dynastie, pendant qu’en secret les Templiers auraient continué à exister, préparant la Révolution française – ou la guerre de 14-18, ou le covid 19. Depuis plusieurs siècles, les Templiers sont en effet source de nombreux fantasmes. Gardiens d’un trésor enfoui, détenteurs de secrets mystiques, liés tantôt aux Assassins, tantôt aux Francs-maçons, présentés comme de parfaits chevaliers ou au contraire comme de dangereux hérétiques, les Templiers ne cessent d’être réinventés au fil des décennies.

Une conférence de Florian Besson, médiéviste spécialiste des États latins d’Orient, mais historien compétent aussi en « médiévalisme », l’étude des représentations sur le Moyen-Age.

Organisée par la SHAPA, Passion Patrimoine, les Amis du château des Allymes, la conférence est accueillie par la communauté de communes de la Plaine de l’Ain dans son amphithéâtre de Chazey le samedi 20 juin. (parking gratuit)

Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain 93 rue du château 01150 Chazey-sur-Ain Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Trésors, secrets et dérives idéologiques, par Florian Besson, docteur en histoire médiévale secrets templiers

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