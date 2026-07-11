26ème Festival Truca Taoulès MONTGAILLARD Montgaillard
vendredi 28 août 2026 · MONTGAILLARD · Montgaillard
Informations pratiques
Montgaillard
26ème Festival Truca Taoulès
MONTGAILLARD Au coeur du village de Montgaillard Montgaillard Hautes-Pyrénées
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le vendredi 28 août 2026, dès 19h, le Festival des Truca Taoulès s’installe à Montgaillard (65) ! Cap sur la Jamaïque avec Omar Perry & Easy Riddim Maker, entre reggae roots et dub. 10 heures de musique live non-stop au pied des Pyrénées.
Infos pratiques
Vendredi 28 août 2026, à partir de 19h
Montgaillard (Hautes-Pyrénées)
Tête d’affiche Omar Perry & Easy Riddim Maker (reggae roots et dub), fils de Lee Scratch Perry
10 heures de musique live non-stop
Restauration et buvette sur place
Billetterie helloasso.com (Association des Truca Taoulès) .
MONTGAILLARD Au coeur du village de Montgaillard Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
On Friday, August 28, 2026, starting at 7 p.m., the Truca Taoulés Festival is coming to Montgaillard (65)! Head to Jamaica with Omar Perry & Easy Riddim Maker, featuring a mix of roots reggae and dub. 10 hours of non-stop live music at the foot of the Pyrenees.
L’événement 26ème Festival Truca Taoulès Montgaillard a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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