26ème Festival Truca Taoulès MONTGAILLARD Montgaillard

Informations pratiques

Montgaillard

26ème Festival Truca Taoulès

MONTGAILLARD Au coeur du village de Montgaillard Montgaillard Hautes-Pyrénées

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le vendredi 28 août 2026, dès 19h, le Festival des Truca Taoulès s’installe à Montgaillard (65) ! Cap sur la Jamaïque avec Omar Perry & Easy Riddim Maker, entre reggae roots et dub. 10 heures de musique live non-stop au pied des Pyrénées.

Infos pratiques

Vendredi 28 août 2026, à partir de 19h

Montgaillard (Hautes-Pyrénées)

Tête d’affiche Omar Perry & Easy Riddim Maker (reggae roots et dub), fils de Lee Scratch Perry

10 heures de musique live non-stop

Restauration et buvette sur place

Billetterie helloasso.com (Association des Truca Taoulès) .

MONTGAILLARD Au coeur du village de Montgaillard Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On Friday, August 28, 2026, starting at 7 p.m., the Truca Taoulés Festival is coming to Montgaillard (65)! Head to Jamaica with Omar Perry & Easy Riddim Maker, featuring a mix of roots reggae and dub. 10 hours of non-stop live music at the foot of the Pyrenees.

L’événement 26ème Festival Truca Taoulès Montgaillard a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65