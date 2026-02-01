La raquette c’est chouette sous les étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
La raquette c'est chouette sous les étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE 8 rue des thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2026-02-15 18:00:00 2026-02-15 18:00:00
La raquette c'est chouette sous les étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE 8 rue des thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2026-02-15 18:00:00 2026-02-15 18:00:00
Journée sécurité et ski hors-piste au Pic du Midi Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2026-02-16 2026-02-16
Soirée Montagnarde à l'Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2026-02-16 2026-02-16
Premières traces LUZ ARDIDEN Départ du télésiège Aulian Express Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 2026-02-16 08:00:00 2026-02-16 08:00:00
Aquagym Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées 2026-02-16 11:30:00 2026-02-16 11:30:00
Animation Maître Chien pisteur Cirque du Lys CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées 2026-02-16 13:45:00 2026-02-16 13:45:00
Initiation au biathlon Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées débute le Début : 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16 14:00:00
Jeux en bois géants avec L'atelier du Rat Botté SAINT-LARY-SOULAN Jardin de la Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées 2026-02-16 15:00:00 2026-02-16 15:00:00
Jeux géants en bois rendez-vous place de la grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2026-02-16 15:00:00 2026-02-16 15:00:00
Sculpture sur neige grotte de glace Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées 2026-02-16 15:30:00 2026-02-16 15:30:00
Atelier découverte Mushing Secteur Béderet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 2026-02-16 16:00:00 2026-02-16 16:00:00
Raquettes nocturnes, sunset & garbure Station de ski Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 2026-02-16 16:00:00 2026-02-16 16:00:00
Course de glaces Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées 2026-02-16 17:00:00 2026-02-16 17:00:00
Concert Greenwatt CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets Hautes-Pyrénées 2026-02-16 17:00:00 2026-02-16 17:00:00
Les couchers de soleil au sommet LA MONGIE Au sommet du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2026-02-16 18:00:00 2026-02-16 18:00:00
Visite insolite de l'église de Bourisp Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées 2026-02-16 18:00:00 2026-02-16 18:00:00
Visite guidée LUZ-SAINT-SAUVEUR Départ de l'Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 2026-02-16 18:00:00 2026-02-16 18:00:00
Conférence voyage en images de Daniel Guilly Salle hors sac SAINT LARY PLA D'ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées 2026-02-16 18:30:00 2026-02-16 18:30:00
Descente aux flambeaux à Peyragudes PEYRAGUDES Germ Hautes-Pyrénées 2026-02-17 2026-02-17
Premières traces LUZ ARDIDEN Départ du télésiège Aulian Express Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 2026-02-17 08:00:00 2026-02-17 08:00:00