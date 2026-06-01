Présentation de la saison du Parvis 2026-2027 au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées Ibos
Présentation de la saison du Parvis 2026-2027 au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées Ibos jeudi 11 juin 2026.
Ibos
Présentation de la saison du Parvis 2026-2027
au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées IBOS Ibos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Frédéric Esquerré et toute l’équipe du Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées sont heureux de vous convier à la présentation de la saison 26.27 !
Au programme une sélection d’œuvres riche en émotions, pensée pour éveiller votre curiosité, vous émerveiller, vous faire sourire, vibrer…
> Événement gratuit sur réservation via la billetterie en ligne ou au guichet
> Ouverture des abonnements dès le 12 juin à 12h
> Ouverture de la vente de billets à l’unité le 7 juillet à 12h
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au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net
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English :
Frédéric Esquerré and the entire Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées team are pleased to invite you to the presentation of the 26.27 season!
On the program: an emotionally rich selection of works, designed to arouse your curiosity, fill you with wonder, make you smile, thrill you?
> Free event with reservation via online ticketing or at the box office
> Subscriptions open on June 12 at 12 noon
> Single tickets go on sale on July 7 at 12pm
L’événement Présentation de la saison du Parvis 2026-2027 Ibos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Tarbes|CDT65