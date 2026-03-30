Fête de Gavarnie La fête patronale de la Saint Jean Village Gavarnie-Gèdre

Fête de Gavarnie La fête patronale de la Saint Jean

Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Venez fêter la St Jean dans une ambiance conviviale avec le comité des fêtes de Gavarnie !

Programme 2026

Vendredi 12 juin

19h soirée d’ouverture, buvette et sandwichs.

21h messe chantée par Les Petits Chanteurs à la Croix de Sia.

Descente aux flambeaux vers le feu de la St Jean suivie d’une soirée animée par le comité des fêtes.

Samedi 13 juin

10h animation pêche pour les enfants.

14h concours de pétanque.

19h apéritif animé par une bandas et repas.

22h bal animé par l’orchestre O’Positif. .

Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10

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English :

Come and celebrate St John’s Day in a convivial atmosphere with the Comité des fêtes de Gavarnie!

L’événement Fête de Gavarnie La fête patronale de la Saint Jean Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65