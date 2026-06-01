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Exposition Lumière sur les Pyrénées et sur les Hauts de Nistos Millaris Gavarnie-Gèdre

Exposition Lumière sur les Pyrénées et sur les Hauts de Nistos Millaris Gavarnie-Gèdre mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Millaris

Adresse : GEDRE

Ville : 65120 Gavarnie-Gèdre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Gavarnie-Gèdre

Exposition Lumière sur les Pyrénées et sur les Hauts de Nistos

Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Photos de Philippe Bérit-Debat et textes de Françoise Pauly.
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Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 35 25 

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English :

Photos by Philippe Bérit-Debat and text by Françoise Pauly.

L’événement Exposition Lumière sur les Pyrénées et sur les Hauts de Nistos Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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