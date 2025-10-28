Tour de France 2026 6ème étape Pau > Pau Gavarnie-Gèdre par le Col du Tourmalet GAVARNIE Gavarnie-Gèdre

Tour de France 2026 6ème étape Pau > Pau Gavarnie-Gèdre par le Col du Tourmalet

GAVARNIE Arrivée Gavarnie Village à proximité de l’Office de Tourisme Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-09 12:00:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

2026-07-09

Cette étape sera la plus sélective du séjour pyrénéen , assure Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

Départ de Pau puis Lourdes, Bagnères de Bigorre, Capvern, ascension des Cols d’Aspin et du Tourmalet puis ascension vers Gavarnie-Village. Arrivée de la Caravane publicitaire 1h30 avant les coureurs. .

English :

This stage will be the most selective of the Pyrenean tour , assures Tour de France director Christian Prudhomme.

German :

Diese Etappe wird die selektivste des Pyrenäenaufenthalts sein, versichert Christian Prudhomme, der Direktor der Tour de France.

Italiano :

Questa tappa sarà la più selettiva del Tour dei Pirenei , assicura Christian Prudhomme, direttore del Tour de France.

Espanol :

Esta etapa será la más selectiva del recorrido pirenaico , asegura Christian Prudhomme, director del Tour de Francia.

