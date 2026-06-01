Marché gourmand et artisanal animé par le duo Feu d’Camp Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre
Marché gourmand et artisanal animé par le duo Feu d’Camp Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre jeudi 25 juin 2026.
Gavarnie-Gèdre
Marché gourmand et artisanal animé par le duo Feu d’Camp
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive ! Marché animé par le duo Feu d’Camp !
.
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover and taste local produce in a friendly, festive atmosphere! Market entertainment by the Feu d’Camp duo!
L’événement Marché gourmand et artisanal animé par le duo Feu d’Camp Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées)
- Fête de Gavarnie La fête patronale de la Saint Jean Village Gavarnie-Gèdre 12 juin 2026
- Marché gourmand et artisanal Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre 18 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Gavarnie-Gèdre 26 juin 2026
- Concert Ricardo Garcia Solo Église Gavarnie-Gèdre 27 juin 2026
- Exposition Lumière sur les Pyrénées et sur les Hauts de Nistos Millaris Gavarnie-Gèdre 1 juillet 2026