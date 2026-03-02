Cours de découverte de la céramique GEDRE Gavarnie-Gèdre

Cours de découverte de la céramique

GEDRE Atelier céramique d’Ayruès Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Tous les mardis, les cours s’adaptent aux différents niveaux et type de participants. Entre enfants ou entre adultes, en multi générations, entre enfants et grands parents, en famille… tout est possible.

À partir de 4 ans.

Plus d’informations sur le site internet de Roxane. .

GEDRE Atelier céramique d’Ayruès Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 32 87 96

English :

Every Tuesday, classes are adapted to different levels and types of participants. Between children or between adults, multi-generational, between children and grandparents, as a family? anything is possible.

