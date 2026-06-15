Buvette du comité des fêtes de Gèdre Hameau de Pragnères Gavarnie-Gèdre mercredi 8 juillet 2026.

Gavarnie-Gèdre

Buvette du comité des fêtes de Gèdre

Hameau de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du passage du Tour de France et de l’arrivée à Gavarnie, venez retrouver l’équipe du comité des fêtes de Gèdre sur leur buvette à Pragnères ! Grillades et bonne ambiance garantie !

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Hameau de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

As part of the Tour de France’s stop in Gavarnie, come meet the team from the Gédre Festival Committee at their refreshment stand in Pragnères! Grilled food and a great atmosphere guaranteed!

L’événement Buvette du comité des fêtes de Gèdre Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65