Bal du 14 juillet Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre lundi 13 juillet 2026.

Gavarnie-Gèdre

Bal du 14 juillet

Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

20h bal avec buvette.

23h feu d’artifice.

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Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

8:00 p.m.: Dance with refreshments.

11:00 p.m.: Fireworks.

L’événement Bal du 14 juillet Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65