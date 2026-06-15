Bal du 14 juillet Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre
Bal du 14 juillet Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre lundi 13 juillet 2026.
Gavarnie-Gèdre
Bal du 14 juillet
Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
20h bal avec buvette.
23h feu d’artifice.
.
Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
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English :
8:00 p.m.: Dance with refreshments.
11:00 p.m.: Fireworks.
L’événement Bal du 14 juillet Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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