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Bal du 14 juillet Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

Bal du 14 juillet Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : GEDRE

Ville : 65120 Gavarnie-Gèdre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Gavarnie-Gèdre

Bal du 14 juillet

Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

20h bal avec buvette.
23h feu d’artifice.
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Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05 

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English :

8:00 p.m.: Dance with refreshments.
11:00 p.m.: Fireworks.

L’événement Bal du 14 juillet Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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