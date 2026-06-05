Conférence sport santé LOURDES Lourdes

Lourdes

Conférence sport santé

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 08:15:00

fin : 2026-06-13 13:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Entretiens de médecine du sport pleins feux sur les sports de raquette

Vendredi 12 juin de 19 h à 20 h 30 Conférence sport santé Activité sportive et fonctionnement cérébral Inscriptions avant le 2 juin ;

Samedi 13 juin de 8 h 15 à 13 h 30 Pleins feux sur les sports de raquettes.

Renseignements à: secr-cs-mpmi@ch-tarbes-lourdes.fr

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LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie secr-cs-mpmi@ch-tarbes-lourdes.fr

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English :

Entretiens de médecine du sport: spotlight on racquet sports

Friday June 12, 7 8:30 pm: Sport and health conference ? Sport and brain function ? Register before June 2;

Saturday June 13 from 8.15 a.m. to 1.30 p.m.: Spotlight on racket sports.

Information at: secr-cs-mpmi@ch-tarbes-lourdes.fr

L’événement Conférence sport santé Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65