Ouverture du répare café LOURDES Lourdes

Ouverture du répare café

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Ouverture du Répare café

Réparer avant de jeter au tiers-lieu Amassa

Apportez votre petit électroménager, outillage électrique, jouet, petit mobilier, etc., à réparer.

Réparez sur le moment, si possible, selon le diagnostic.

Pas de panique, on vous conseille et c’est gratuit !*

Pour tout renseignement, contactez Michel au 06 04 04 12 72.

*Gratuit, hors consommations et pièces nécessaires à la réparation.

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 04 12 72

English :

Répare café opens

Repair before you throw away at the Amassa third-party centre:

Bring your small appliances, power tools, toys, small furniture, etc., to be repaired.

Repair on the spot, if possible, according to the diagnosis.

Don’t panic, we’ll advise you and it’s free!

For further information, contact Michel on 06 04 04 12 72.

*Free, excluding consumables and repair parts.

German :

Eröffnung des Repair Cafés

Reparieren vor Wegwerfen im Drittort Amassa

Bringen Sie Ihre kleinen Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Spielzeug, Kleinmöbel usw. mit, die repariert werden sollen.

Reparieren Sie im Moment, wenn möglich, je nach Diagnose.

Keine Panik, wir beraten Sie und es ist kostenlos!*

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Michel unter 06 04 04 12 72.

*Kostenlos, außer Verbrauch und Teile, die für die Reparatur benötigt werden.

Italiano :

Apertura del Répare café

Riparare prima di buttare via presso il centro di terze parti di Amassa:

Portate i vostri piccoli elettrodomestici, elettroutensili, giocattoli, piccoli mobili, ecc. da riparare.

Se possibile, la riparazione viene effettuata sul posto, in base alla diagnosi.

Non fatevi prendere dal panico, vi consiglieremo noi ed è gratis!

Per ulteriori informazioni, contattare Michel allo 06 04 04 12 72.

*Gratuito, esclusi i materiali di consumo e le parti necessarie per la riparazione.

Espanol :

Apertura del Café Répare

Repara antes de tirar en el centro de terceros de Amassa:

Traiga sus pequeños electrodomésticos, herramientas eléctricas, juguetes, pequeños muebles, etc. para que los reparen.

Reparación in situ, si es posible, según el diagnóstico.

No se asuste, le asesoraremos y ¡es gratis!

Para más información, póngase en contacto con Michel en el 06 04 04 12 72.

*Gratuito, excepto consumibles y piezas necesarias para la reparación.

