Conférence Appel d’Air Influence de la langue basque sur l’occitan LOURDES Lourdes

Conférence Appel d’Air Influence de la langue basque sur l’occitan

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Conférence animée par Pierre CAMES.

La langue gasconne s’est développée sur une aire géographique où était parlée une langue primitive le basco aquitain. Le gascon s’est assurément nourri de ce substrat.

Pierre Cames, occitaniste, nous fait découvrir la fascinante relation entre ces deux langues.

Entrée libre.

Renseignements au: 05 62 42 37 37

.

English :

Appel d’Air conference: The influence of Basque on Occitan

Lecture by Pierre CAMES.

The Gascon language developed in a geographical area where a primitive language was spoken: Basque Aquitaine. Gascon was certainly nourished by this substratum.

Occitanist Pierre Cames reveals the fascinating relationship between these two languages.

Free admission.

Information: 05 62 42 37 37

