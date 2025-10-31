Pèlerinage des Motards LOURDES Lourdes

Pèlerinage des Motards

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Les 20 et 21 juin 2026, le Sanctuaire et la ville de Lourdes accueillent le fameux pèlerinage des motards !

Pour certains, ce rassemblement est un moment de convivialité et de fraternité. Pour d’autres, c’est un rendez-vous dans l’année où les motards se rassemblent et prient pour leurs proches.

Une chose est sûre, c’est qu’il va y avoir du bruit !

Programme à venir prochainement.

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie pelemotards.lourdes@gmail.com

English :

On June 20 and 21, 2026, the Sanctuary and the town of Lourdes will host the famous motorcycle pilgrimage!

For some, this gathering is a moment of conviviality and fraternity. For others, it’s a time of year when bikers get together and pray for their loved ones.

One thing’s for sure: it’s going to be loud!

Program coming soon.

For further information, please contact us below.

German :

Am 20. und 21. Juni 2026 werden das Heiligtum und die Stadt Lourdes Gastgeber der berühmten Motorradwallfahrt sein!

Für manche ist diese Zusammenkunft ein Moment der Geselligkeit und Brüderlichkeit. Für andere ist es ein Termin im Jahr, an dem sich die Motorradfahrer versammeln und für ihre Angehörigen beten.

Eines ist sicher: Es wird laut!

Programm folgt in Kürze.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il 20 e 21 giugno 2026, il Santuario e la città di Lourdes ospiteranno il famoso pellegrinaggio dei motociclisti!

Per alcuni, questo raduno è un momento di convivialità e fraternità. Per altri, è un momento dell’anno in cui i motociclisti si riuniscono e pregano per i loro cari.

Una cosa è certa: ci sarà da divertirsi!

Programma in arrivo.

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

Los días 20 y 21 de junio de 2026, el Santuario y la ciudad de Lourdes acogerán la famosa peregrinación de moteros

Para algunos, este encuentro es un momento de convivencia y fraternidad. Para otros, es un momento del año en el que los moteros se reúnen y rezan por sus seres queridos.

Una cosa es segura: ¡habrá mucho ruido!

Programa próximamente.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

