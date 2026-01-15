Spectacle de danse Lumenor Espace Robert Hossein Lourdes

Spectacle de danse Lumenor

Pour la cinquième année consécutive, tous les élèves du Centre Culturel et Sportif de Maison du Monde 65 ont le plaisir de vous présenter le cultissime SPECTACLE DE DANSE qui a lieu durant les vacances de Février.

Un nouvel univers, une nouvelle histoire intitulée Lumenor

Le vendredi 6 mars à 20h30 à l’Espace Robert Hossein de Lourdes.

Voici l’histoire:

En l’an 1226, sous le règne du roi Saint Louis, le jeune prince Philippe dit le Hardy est mystérieusement transporté dans un monde fantastique. Guidé par des compagnons inattendus et plongé au cœur d’épreuves marquantes, le prince va découvrir le Royaume de LÚMENOR

Un récit mêlant actions, fantastique & légendes médiévales, dans un univers où la lumière et l’ombre façonnent les destins.

PRE TEASER juste ici https://youtube.com/shorts/YklSGaYzhGE?si=B_EzBQg3QRM3CLl-

POUR PRENDRE VOTRE PLACE

PRÉ-VENTE BILLETS au Centre MDM65

Vous pourrez acheter vos places aux heures de réception à l’accueil

ou

OUVERTURE BILLETTERIE EN LIGNE

Vous pourrez réserver votre place et avoir accès à la billetterie en ligne sur le site www.maisondumonde65.fr

Depuis plus de 20 ans, nous faisons notre maximum afin que le tarif du spectacle reste inchangé au prix de 5 euros. Il nous tient à cœur de permettre l’accessibilité à cet évènement artistique et culturel pour chacun(e)s.

Il s’agit d’un événement inédit de partage et d’amour pour la danse et l’art scénique, et nous espérons que vous le ressentirez !

Nous avons hâte de partager cet événement artistique et culturel avec vous en ce début de saison.

Renseignements au 05.62.42.31.31

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 31 31 mdm@maisondumonde65.org

English :

For the fifth year running, all the students of the Maison du Monde 65 Cultural and Sports Center are delighted to present the world-famous DANCE SHOW during the February vacation.

A new universe, a new story entitled: Lumenor

Friday March 6 at 8.30pm at Espace Robert Hossein in Lourdes.

Here’s the story:

In the year 1226, during the reign of King Saint Louis, young Prince Philippe, known as Hardy, is mysteriously transported to a fantastic world. Guided by unexpected companions and plunged into the heart of great trials, the prince discovers the Kingdom of LÚMENOR

A tale combining action, fantasy and medieval legends, in a universe where light and shadow shape destinies.

PRE TEASER right here: https://youtube.com/shorts/YklSGaYzhGE?si=B_EzBQg3QRM3CLl-

TO TAKE YOUR PLACE

PRE-SALE TICKETS at the MDM65 Center:

You can buy your tickets at reception hours

or

ONLINE TICKETING

You can reserve your place and access the online ticketing service at www.maisondumonde65.fr

For over 20 years, we have been doing our utmost to ensure that the price of the show remains unchanged at 5 euros. We are committed to making this artistic and cultural event accessible to everyone.

It?s a unique opportunity to share our love of dance and the performing arts, and we hope you?ll feel it!

We look forward to sharing this artistic and cultural event with you at the start of the season.

Information: 05.62.42.31.31

