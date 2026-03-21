Le printemps des cimetières LOURDES Lourdes

Lourdes

Le printemps des cimetières

LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Événement national dédié au patrimoine funéraire. Visite guidée autour de l’histoire et des histoires du cimetière de l’Égalité.

Rendez-vous au cœur des jardins de pierre.

Départ accueil du Château fort Musée pyrénéen

Durée 1 h 30

Animation gratuite

Renseignements au: 05 62 42 37 37

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LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

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English :

National event dedicated to funerary heritage. Guided tour of the history and stories of the Égalité cemetery.

Meet in the heart of the stone gardens.

Departure point: Château Fort reception area ? Pyrenean Museum

Duration: 1 h 30

Animation gratuite

Information: 05 62 42 37 37

L’événement Le printemps des cimetières Lourdes a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Lourdes|CDT65