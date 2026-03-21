Le printemps des cimetières LOURDES Lourdes
Le printemps des cimetières LOURDES Lourdes samedi 30 mai 2026.
Lourdes
Le printemps des cimetières
LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Événement national dédié au patrimoine funéraire. Visite guidée autour de l’histoire et des histoires du cimetière de l’Égalité.
Rendez-vous au cœur des jardins de pierre.
Départ accueil du Château fort Musée pyrénéen
Durée 1 h 30
Animation gratuite
Renseignements au: 05 62 42 37 37
.
LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37
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English :
National event dedicated to funerary heritage. Guided tour of the history and stories of the Égalité cemetery.
Meet in the heart of the stone gardens.
Departure point: Château Fort reception area ? Pyrenean Museum
Duration: 1 h 30
Animation gratuite
Information: 05 62 42 37 37
L’événement Le printemps des cimetières Lourdes a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Lourdes|CDT65
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