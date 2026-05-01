Fête du jeu à la médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes

Lourdes

Fête du jeu à la médiathèque de Lourdes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Entrez dans la partie la Médiathèque de Lourdes vous invite à la fête du jeu le samedi 30 mai 2026 de 14h30 à 22h !

Le jeu envahit la médiathèque de Lourdes, à l’occasion de la fête mondiale du jeu.

Tout au long de l’après-midi, dans et sur le Parvis de la médiathèque, vous trouverez des jeux pour s’amuser, se défier et jouer ensemble, quel que soit son âge.

L’après-midi se poursuivra en intérieur, avec une soirée jeu animée par l’association la Guilde des 7 vallées.

Tout public

Entrée libre. Informations aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get in the game: the Médiathèque de Lourdes invites you to the Fête du Jeu on Saturday, May 30, 2026, from 2:30 pm to 10 pm!

Lourdes Mediatheque will be invaded by games on the occasion of the World Game Day.

Throughout the afternoon, in and around the mediatheque?s forecourt, you?ll find games to amuse, challenge and play together, whatever your age.

The afternoon continues indoors, with a game night hosted by the Guilde des 7 vallées association.

Open to all

Admission free. Contact details below.

L’événement Fête du jeu à la médiathèque de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de Lourdes|CDT65