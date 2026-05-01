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Tournoi de rugby à toucher LOURDES Lourdes

Tournoi de rugby à toucher LOURDES Lourdes samedi 16 mai 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 26 Avenue Antoine Béguère

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lourdes

Tournoi de rugby à toucher

LOURDES 26 Avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Organisé par l’Amicale des joueurs du FC Lourdes Rugby

Renseignements: 05 62 94 14 24
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LOURDES 26 Avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 

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English :

Organized by the FC Lourdes Rugby Players’ Association

Information: 05 62 94 14 24

L’événement Tournoi de rugby à toucher Lourdes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Lourdes|CDT65

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