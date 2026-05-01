Tournoi de rugby à toucher LOURDES Lourdes
Tournoi de rugby à toucher LOURDES Lourdes samedi 16 mai 2026.
Lourdes
Tournoi de rugby à toucher
LOURDES 26 Avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Organisé par l’Amicale des joueurs du FC Lourdes Rugby
Renseignements: 05 62 94 14 24
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LOURDES 26 Avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24
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English :
Organized by the FC Lourdes Rugby Players’ Association
Information: 05 62 94 14 24
L’événement Tournoi de rugby à toucher Lourdes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Lourdes|CDT65
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