Atelier jeux de société LOURDES Lourdes mercredi 27 août 2025.

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Tous les mercredi de 14h à 17h

Atelier ouvert à tous, quel que soit l’âge et le niveau.

Participation sur consommation.

Pour davantage de renseignements, contactez Eric au 06 72 73 56 84

Toutes les dates:

25 juin 2025 à 14:00

2 juillet 2025 à 14:00

9 juillet 2025 à 14:00

19 juillet 2025 à 14:00

23 juillet 2025 à 14:00

30 juillet 2025 à 14:00

6 août 2025 à 14:00

13 août 2025 à 14:00

20 août 2025 à 14:00

27 août 2025 à 14:00

3 septembre 2025 à 14:00

10 septembre 2025 à 14:00

17 septembre 2025 à 14:00

24 septembre 2025 à 14:00

English :

Board games workshop

Every Wednesday from 2pm to 5pm

Open to all, regardless of age or level.

Participation on consumption.

For further information, please contact Eric on 06 72 73 56 84

All dates:

june 25, 2025 at 14:00

july 2, 2025 at 14:00

july 9, 2025 at 14:00

july 19, 2025 at 14:00

july 23, 2025 at 14:00

july 30, 2025 at 14:00

august 6, 2025 at 14:00

august 13, 2025 at 14:00

august 20, 2025 at 14:00

august 27, 2025 at 14:00

september 3, 2025 at 14:00

september 10, 2025 at 14:00

september 17, 2025 at 14:00

september 24, 2025 at 14:00

German :

Workshop Gesellschaftsspiele

Jeden Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr

Offener Workshop für alle, unabhängig von Alter und Niveau.

Teilnahme nach Verbrauch.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Eric unter 06 72 73 56 84

Alle Termine:

25. Juni 2025 um 14:00 Uhr

2. Juli 2025 um 14:00 Uhr

9. Juli 2025 um 14:00

19. Juli 2025 um 14:00

23. Juli 2025 um 14:00

30. Juli 2025 um 14:00

6. August 2025 um 14:00

13. August 2025 um 14:00

20. August 2025 um 14:00

27. August 2025 um 14:00

3. September 2025 um 14:00

10. September 2025 um 14:00

17. September 2025 um 14:00

24. September 2025 um 14:00

Italiano :

Laboratorio di giochi da tavolo

Ogni mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

Aperto a tutti, indipendentemente dall’età e dal livello.

Partecipazione a consumo.

Per maggiori informazioni, contattare Eric al numero 06 72 73 56 84

Tutte le date:

25 giugno 2025 alle 14:00

2 luglio 2025 alle 14:00

9 luglio 2025 alle 14:00

19 luglio 2025 alle 14:00

23 luglio 2025 alle 14:00

14:00 il 30 luglio 2025

6 agosto 2025 alle 14:00

13 agosto 2025 alle 14:00

20 agosto 2025 alle 14:00

27 agosto 2025 alle 14:00

3 settembre 2025 alle 14:00

10 settembre 2025 alle 14:00

17 settembre 2025 alle 14:00

24 settembre 2025 alle 14:00

Espanol :

Taller de juegos de mesa

Todos los miércoles de 14:00 a 17:00

Abierto a todos, sea cual sea tu edad o nivel.

Participación sobre consumo.

Para más información, póngase en contacto con Eric en el 06 72 73 56 84

Todas las fechas:

25 de junio de 2025 a las 14:00

2 de julio de 2025 a las 14:00

9 de julio de 2025 a las 14:00

19 de julio de 2025 a las 14:00

23 de julio de 2025 a las 14:00

30 de julio de 2025 a las 14:00

6 de agosto de 2025 a las 14:00

13 de agosto de 2025 a las 14:00

20 de agosto de 2025 a las 14:00

27 de agosto de 2025 a las 14:00

3 de septiembre de 2025 a las 14:00

10 de septiembre de 2025 a las 14:00

17 de septiembre de 2025 a las 14:00

24 de septiembre de 2025 a las 14:00

L’événement Atelier jeux de société Lourdes a été mis à jour le 2025-08-22 par OT de Lourdes|CDT65