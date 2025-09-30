Conférence d’histoire de l’art Le radeau de la méduse de Théodore Géricault Espace Mengelatte Lourdes

Conférence d’histoire de l’art Le radeau de la méduse de Théodore Géricault

Espace Mengelatte 16 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Le jeudi 7 mai 2026 à 19h, découvrez une analyse de l’histoire de l’art Le radeau de la méduse de Théodore Géricault par Alain-Jacques Lévrier-Mussat à l’espace Mengelatte à Lourdes.

Ces conférences sont organisées dans le cadre de l’Atelier Municipal des Arts.

Conférence gratuite.

English :

On Thursday, May 7, 2026 at 7pm, discover an art-historical analysis of Théodore Géricault’s Le radeau de la méduse by Alain-Jacques Lévrier-Mussat at Espace Mengelatte in Lourdes.

These lectures are organized within the framework of the Atelier Municipal des Arts.

Free lecture.

For further information, please contact us.

German :

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026 um 19 Uhr, sehen Sie eine kunsthistorische Analyse Das Floß der Medusa von Théodore Géricault von Alain-Jacques Lévrier-Mussat im Espace Mengelatte in Lourdes.

Diese Vorträge werden im Rahmen des Atelier Municipal des Arts (Städtisches Kunstatelier) organisiert.

Der Vortrag ist kostenlos.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 19.00, Alain-Jacques Lévrier-Mussat presenterà un’analisi storico-artistica di Le radeau de la méduse de Théodore Géricault presso l’Espace Mengelatte di Lourdes.

Queste conferenze sono organizzate nell’ambito dell’Atelier Municipal des Arts.

Conferenze gratuite.

Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.

Espanol :

El jueves 7 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, Alain-Jacques Lévrier-Mussat presentará un análisis de historia del arte de Le radeau de la méduse de Théodore Géricault en el Espace Mengelatte de Lourdes.

Estas conferencias se organizan en el marco del Atelier Municipal des Arts.

Conferencias gratuitas.

Más información en las direcciones indicadas más abajo.

