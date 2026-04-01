Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes

Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Golf club de Lourdes

Adresse : Chemin du Lac

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lourdes

Initiation gratuite au golf club de Lourdes

Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Le Lourdes Golf Club a le plaisir de vous proposer une initiation gratuite au golf, animée par Miguel Marquez.

Une occasion idéale pour découvrir le golf dans une ambiance conviviale !

Date 25 avril
Horaire 14h à 15h30
Lieu Pitch & Putt du Lourdes Golf Club

Tarif Gratuit

Inclus
• Matériel mis à disposition
• Balles fournies

Aucune expérience requise ouvert à tous

Places limitées inscription recommandée

Pour toute information ou inscription
06 75 25 12 70
miguel.marquez@outlook.fr

Nous serions ravis de vous accueillir pour cette découverte du golf.
  .

Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 25 12 70  miguel.marquez@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lourdes Golf Club is pleased to offer you a free introduction to golf, hosted by Miguel Marquez.

An ideal opportunity to discover golf in a friendly atmosphere!

Date: April 25
Schedule: 2pm to 3:30pm
Venue: Pitch & Putt at Lourdes Golf Club

Price: Free of charge

Includes
? Equipment provided
? Balls provided

No experience required ? open to all

Limited places ? registration recommended

For further information and registration
06 75 25 12 70
miguel.marquez@outlook.fr

We would be delighted to welcome you for this golf discovery.

L’événement Initiation gratuite au golf club de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65

À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)