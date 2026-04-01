Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes

Lourdes

Initiation gratuite au golf club de Lourdes

Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Lourdes Golf Club a le plaisir de vous proposer une initiation gratuite au golf, animée par Miguel Marquez.

Une occasion idéale pour découvrir le golf dans une ambiance conviviale !

Date 25 avril

Horaire 14h à 15h30

Lieu Pitch & Putt du Lourdes Golf Club

Tarif Gratuit

Inclus

• Matériel mis à disposition

• Balles fournies

Aucune expérience requise ouvert à tous

Places limitées inscription recommandée

Pour toute information ou inscription

06 75 25 12 70

miguel.marquez@outlook.fr

Nous serions ravis de vous accueillir pour cette découverte du golf.

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Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 25 12 70 miguel.marquez@outlook.fr

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English :

The Lourdes Golf Club is pleased to offer you a free introduction to golf, hosted by Miguel Marquez.

An ideal opportunity to discover golf in a friendly atmosphere!

Date: April 25

Schedule: 2pm to 3:30pm

Venue: Pitch & Putt at Lourdes Golf Club

Price: Free of charge

Includes

? Equipment provided

? Balls provided

No experience required ? open to all

Limited places ? registration recommended

For further information and registration

06 75 25 12 70

miguel.marquez@outlook.fr

We would be delighted to welcome you for this golf discovery.

L’événement Initiation gratuite au golf club de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65