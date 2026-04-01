Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes
Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes samedi 25 avril 2026.
Lourdes
Initiation gratuite au golf club de Lourdes
Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 15:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Le Lourdes Golf Club a le plaisir de vous proposer une initiation gratuite au golf, animée par Miguel Marquez.
Une occasion idéale pour découvrir le golf dans une ambiance conviviale !
Date 25 avril
Horaire 14h à 15h30
Lieu Pitch & Putt du Lourdes Golf Club
Tarif Gratuit
Inclus
• Matériel mis à disposition
• Balles fournies
Aucune expérience requise ouvert à tous
Places limitées inscription recommandée
Pour toute information ou inscription
06 75 25 12 70
miguel.marquez@outlook.fr
Nous serions ravis de vous accueillir pour cette découverte du golf.
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Golf club de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 25 12 70 miguel.marquez@outlook.fr
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English :
The Lourdes Golf Club is pleased to offer you a free introduction to golf, hosted by Miguel Marquez.
An ideal opportunity to discover golf in a friendly atmosphere!
Date: April 25
Schedule: 2pm to 3:30pm
Venue: Pitch & Putt at Lourdes Golf Club
Price: Free of charge
Includes
? Equipment provided
? Balls provided
No experience required ? open to all
Limited places ? registration recommended
For further information and registration
06 75 25 12 70
miguel.marquez@outlook.fr
We would be delighted to welcome you for this golf discovery.
L’événement Initiation gratuite au golf club de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65
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