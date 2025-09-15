Opéra au cinéma « La Bohème » LOURDES Lourdes
Pour la saison culturelle 2025 2026, le cinéma le Palais à Lourdes et le Parvis vous proposent la retransmission de l’opéra de Giacomo Puccini « La Bohème » le dimanche 19 avril 2026 à partir de 15h depuis le MET Opéra de New-York.
Opéra en quatre actes présenté en italien sous-titré en français.
Dans un Paris aux mansardes glacées du Quartier Latin, des jeunes artistes rêvent, chantent et s’aiment à crédit. Rodolfo, poète romantique, croise Mimi, couturière au souffle court et aux mains gelées. Le coup de foudre est immédiat et leur amour flambe, fragile et lumineux. Autour d’eux, amitiés, amours et disputes valsent comme une chandelle vacillante dans la nuit. Mais l’hiver n’épargne pas les cœurs, surtout quand la maladie s’en mêle…
Puccini, en orfèvre du cœur humain, tisse là une partition d’or et de larmes. Chaque note murmure la vie dans sa beauté la plus nue où chaque éclat brille d’autant plus qu’il est fugace. Il ne compose pas une simple histoire il cisèle le chant déchirant de la jeunesse, de la beauté qui passe, et de l’amour qui, même brisé, continue de briller.
Autour de la retransmission mise-en-bouche, un rendez-vous vous permettra de découvrir les codes de l’opéra dès 15 h pour La Bohème au Cinéma Le Palais à Lourdes.
En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.
Durée 3h30 avec un entracte.
Tarif spécial, sur réservation aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net
English :
For the 2025 2026 cultural season, Le Palais cinema in Lourdes and Le Parvis are offering a retransmission of Giacomo Puccini’s opera « La Bohème » on Sunday April 19, 2026 at 3pm from the MET Opera in New York.
Opera in four acts presented in Italian with French subtitles.
In the icy attics of Paris?s Latin Quarter, young artists dream, sing and love each other on credit. Rodolfo, a romantic poet, meets Mimi, a seamstress with shortness of breath and frozen hands. Love at first sight is immediate and their love blossoms, fragile and luminous. Around them, friendships, loves and quarrels waltz like a flickering candle in the night. But winter does not spare the heart, especially when illness interferes?
Puccini, a master of the human heart, weaves a score of gold and tears. Every note whispers of life in its most naked beauty, where every sparkle shines all the brighter for being so fleeting. He doesn’t compose a simple story: he chisels the heart-rending song of youth, of beauty that passes, and of love that, even when broken, continues to shine.
Around the retransmission: mise-en-bouche, a rendez-vous where you can discover the codes of opera at 3pm for La Bohème at Cinéma Le Palais in Lourdes.
In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.
Running time: 3h30 with an intermission.
Special rates, by reservation only.
German :
Für die Kultursaison 2025 2026 bieten Ihnen das Kino Le Palais in Lourdes und Le Parvis die Übertragung von Giacomo Puccinis Oper « La Bohème » am Sonntag, den 19. April 2026 ab 15 Uhr aus dem MET Opernhaus in New York an.
Die Oper in vier Akten wird in italienischer Sprache mit französischen Untertiteln aufgeführt.
In einem Paris mit eisigen Mansarden im Quartier Latin träumen, singen und lieben sich junge Künstler auf Kredit. Rodolfo, ein romantischer Dichter, trifft auf Mimi, eine kurzatmige Näherin mit erfrorenen Händen. Es ist Liebe auf den ersten Blick und ihre Liebe flammt auf, zerbrechlich und strahlend. Um sie herum tänzeln Freundschaften, Liebeleien und Streitigkeiten wie eine flackernde Kerze in der Nacht. Doch der Winter macht auch vor den Herzen nicht halt, vor allem nicht, wenn die Krankheit dazwischen kommt
Puccini, ein Goldschmied des menschlichen Herzens, entwirft hier eine Partitur aus Gold und Tränen. Jede Note flüstert vom Leben in seiner nackten Schönheit, in der jeder Glanz umso heller leuchtet, je flüchtiger er ist. Er komponiert nicht einfach eine Geschichte, sondern ziseliert den herzzerreißenden Gesang der Jugend, der Schönheit, die vergeht, und der Liebe, die, selbst wenn sie zerbricht, weiter leuchtet.
Rund um die Übertragung: Mise-en-bouche, ein Treffen, bei dem Sie die Codes der Oper kennen lernen können, ab 15 Uhr für La Bohème im Kino Le Palais in Lourdes.
In Zusammenarbeit mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.
Dauer: 3,5 Stunden mit einer Pause.
Sondertarif, nach Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Per la stagione culturale 2025-2026, il Palais cinema di Lourdes e Le Parvis propongono la ritrasmissione dell’opera « La Bohème » di Giacomo Puccini domenica 19 aprile 2026 alle 15.00 dal MET Opera House di New York.
Opera in quattro atti presentata in italiano con sottotitoli in francese.
Nelle gelide soffitte del Quartiere Latino di Parigi, giovani artisti sognano, cantano e si amano a credito. Rodolfo, un poeta romantico, incontra Mimì, una sarta con il fiato corto e le mani congelate. Il colpo di fulmine è immediato e il loro amore sboccia, fragile e luminoso. Intorno a loro, amicizie, amori e litigi si accendono come candele tremolanti nella notte. Ma l’inverno non risparmia il cuore, soprattutto quando la malattia si mette di mezzo?
Puccini, maestro del cuore umano, tesse una partitura di oro e lacrime. Ogni nota sussurra la vita nella sua bellezza più nuda, dove ogni scintilla brilla ancora di più perché è così fugace. Non sta componendo una semplice storia: sta cesellando il canto struggente della giovinezza, della bellezza che passa e dell’amore che, anche se spezzato, continua a brillare.
Oltre alla ritrasmissione: mise-en-bouche, alle 15.00 ci sarà l’opportunità di scoprire i codici dell’opera per La Bohème al Cinéma Le Palais di Lourdes.
In collaborazione con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.
Durata: 3 ore con intervallo.
Prezzo speciale, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Para la temporada cultural 2025 2026, el cine Palais de Lourdes y Le Parvis proponen la retransmisión de la ópera « La Bohème » de Giacomo Puccini el domingo 19 de abril de 2026 a las 15:00 horas desde el MET Opera House de Nueva York.
Ópera en cuatro actos presentada en italiano con subtítulos en francés.
En las gélidas buhardillas del Barrio Latino de París, jóvenes artistas sueñan, cantan y se aman a crédito. Rodolfo, un poeta romántico, conoce a Mimí, una costurera con la respiración entrecortada y las manos heladas. El amor a primera vista es inmediato y su amor florece, frágil y luminoso. A su alrededor, amistades, amoríos y disputas titilan como velas parpadeantes en la noche. Pero el invierno no perdona al corazón, sobre todo cuando la enfermedad se interpone..
Puccini, maestro del corazón humano, teje una partitura de oro y lágrimas. Cada nota susurra la vida en su belleza más desnuda, donde cada destello brilla con más intensidad por su fugacidad. No sólo compone una historia: cincela el canto desgarrador de la juventud, de la belleza que pasa y del amor que, aun roto, sigue brillando.
Además de la retransmisión: mise-en-bouche, habrá ocasión de descubrir los códigos de la ópera a las 15:00 horas para La Bohème en el Cinéma Le Palais de Lourdes.
En colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.
Duración: 3 horas y media con intermedio.
Precio especial, reserva obligatoria, datos de contacto más abajo.
