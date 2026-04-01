Après-midi jeux Jouons pour la planète LOURDES Lourdes
Après-midi jeux Jouons pour la planète LOURDES Lourdes mercredi 22 avril 2026.
Lourdes
Après-midi jeux Jouons pour la planète
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Après-midi jeux Jouons pour la planète
Un rendez-vous ludique et écologique pour tous, à partager en famille ou entre amis.
Un après-midi jeux spécial à l’occasion de la Journée de la Terre, en partenariat avec C·Prim et Terre solidaire.
Tout public à partir 8 ans.
Renseignements au: 05 62 94 24 21
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon games: Jouons pour la planète ( Let’s play for the planet )
A fun and ecological event for all, to share with family and friends.
A special afternoon of games to mark Earth Day, in partnership with C-Prim and Terre solidaire.
All ages 8 and up.
Information: 05 62 94 24 21
L’événement Après-midi jeux Jouons pour la planète Lourdes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Lourdes|CDT65
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Trail des Gypaètes 2026 LOURDES Lourdes 19 avril 2026
- Opéra au cinéma « La Bohème » LOURDES Lourdes 19 avril 2026
- Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes 25 avril 2026
- Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes 25 avril 2026
- Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes 26 avril 2026