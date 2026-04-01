Après-midi jeux Jouons pour la planète LOURDES Lourdes

Lourdes

Après-midi jeux Jouons pour la planète

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Après-midi jeux Jouons pour la planète

Un rendez-vous ludique et écologique pour tous, à partager en famille ou entre amis.

Un après-midi jeux spécial à l’occasion de la Journée de la Terre, en partenariat avec C·Prim et Terre solidaire.

Tout public à partir 8 ans.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

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English :

Afternoon games: Jouons pour la planète ( Let’s play for the planet )

A fun and ecological event for all, to share with family and friends.

A special afternoon of games to mark Earth Day, in partnership with C-Prim and Terre solidaire.

All ages 8 and up.

Information: 05 62 94 24 21

L’événement Après-midi jeux Jouons pour la planète Lourdes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Lourdes|CDT65