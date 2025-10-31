Trail des Gypaètes 2026 LOURDES Lourdes

Trail des Gypaètes 2026

LOURDES 59 avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

À vos agendas le 18ᵉ trail des gypaètes aura lieu le 19 avril 2026 ! Un parcours entre Lourdes et Argelès-Gazost, aux portes de la Vallée des Gaves.

Sur une distance de 31 km, notre itinéraire vous mènera du Pic du Jer (948 M), au sommet du Pibeste (1349 M) en passant par le Béout (791 M), avec un dénivelé positif de 2100 M et négatif de 2078 M.

Un engagement éco-responsable depuis 2022 grâce à des actions concrètes.

Informations complémentaires et ouverture des inscriptions prochainement aux coordonnées ci-dessous.

English :

Mark your calendars: the 18? trail des gypaètes will take place on April 19, 2026! A route between Lourdes and Argelès-Gazost, at the gateway to the Vallée des Gaves.

Over a distance of 31 km, our route will take you from the Pic du Jer (948 M), to the summit of the Pibeste (1349 M) via the Béout (791 M), with a positive altitude difference of 2100 M and a negative altitude difference of 2078 M.

An eco-responsible commitment since 2022 thanks to concrete actions.

Further information and registration opening soon at the address below.

German :

Der 18. Trail des gypaètes findet am 19. April 2026 statt! Die Strecke verläuft zwischen Lourdes und Argelès-Gazost, an den Toren des Gaves-Tals.

Die 31 km lange Strecke führt Sie vom Pic du Jer (948 m) über den Béout (791 m) bis zum Gipfel des Pibeste (1349 m), mit einem positiven Höhenunterschied von 2100 m und einem negativen Höhenunterschied von 2078 m.

Ein umweltbewusstes Engagement seit 2022 dank konkreter Maßnahmen.

Weitere Informationen und Eröffnung der Anmeldungen in Kürze unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Segnatevi il calendario: il 19 aprile 2026 si svolgerà il 18° Trail des Gypaètes! Un percorso tra Lourdes e Argelès-Gazost, alle porte della Vallée des Gaves.

Su una distanza di 31 km, il nostro percorso vi porterà dal Pic du Jer (948 M), alla vetta del Pibeste (1349 M) passando per il Béout (791 M), con un dislivello positivo di 2100 M e un dislivello negativo di 2078 M.

Un impegno eco-responsabile dal 2022 grazie ad azioni concrete.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, contattateci all’indirizzo sottostante.

Espanol :

Marque su calendario: ¡el Trail des Gypaètes 18? tendrá lugar el 19 de abril de 2026! Un recorrido entre Lourdes y Argelès-Gazost, a las puertas de la Vallée des Gaves.

Sobre una distancia de 31 km, nuestra ruta le llevará desde el Pic du Jer (948 M), hasta la cumbre del Pibeste (1349 M) pasando por el Béout (791 M), con un desnivel positivo de 2100 M y un desnivel negativo de 2078 M.

Un compromiso eco-responsable desde 2022 gracias a acciones concretas.

Para más información y para inscribirse, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

