Mini-conférence fleurs forestières de printemps LOURDES Lourdes
Mini-conférence fleurs forestières de printemps LOURDES Lourdes samedi 18 avril 2026.
Lourdes
Mini-conférence fleurs forestières de printemps
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Mini-conférence fleurs forestières de printemps
Échanges et découverte des fleurs forestières avec Hélène Casanova.
Sur inscription 05 62 94 99 94.
Public adulte.
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94
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English :
Mini-conference: spring forest flowers
Discuss and discover forest flowers with Hélène Casanova.
Registration required: 05 62 94 99 94.
Public: adults.
L’événement Mini-conférence fleurs forestières de printemps Lourdes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Lourdes|CDT65
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