Mini-conférence fleurs forestières de printemps LOURDES Lourdes

Lourdes

Mini-conférence fleurs forestières de printemps

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Mini-conférence fleurs forestières de printemps

Échanges et découverte des fleurs forestières avec Hélène Casanova.

Sur inscription 05 62 94 99 94.

Public adulte.

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94

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English :

Mini-conference: spring forest flowers

Discuss and discover forest flowers with Hélène Casanova.

Registration required: 05 62 94 99 94.

Public: adults.

L’événement Mini-conférence fleurs forestières de printemps Lourdes a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Lourdes|CDT65